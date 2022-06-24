В работе сервисов такси в России произошёл серьёзный сбой
Заказать машину нельзя ни у Uber, ни у «Яндекса», ни у «Максима»
24 июня 2022, 16:37
В работе «Яндекс Go» и Uber произошёл серьёзный сбой. Как сообщает ТАСС, неполадки наблюдаются 24 июня при попытке заказа машины в Москве и других городах страны.
При попытке заказать такси со смартфонов на Android и iOS появляются надписи: «Не удалось завершить операцию», «Возникла ошибка соединения, но поиск такси продолжается», а также «Неизвестная ошибка». В компаниях пока никак не комментируют ситуацию.
Кроме того, в ряде регионов сообщают о том, что сервис заказа такси «Максим» также не работает.
Комментарии
Новости партнеров