В Республике Алтай 19-летнюю девушку осудят за истязание годовалой дочери

19-летнюю девушку в Республике Алтай осудят за истязание годовалого ребёнка. Об этом сообщили в региональном СК.

«Следствием установлено, что в период с июля по август 2022 года в республиканской столице обвиняемая, находясь в съёмной квартире, используя малозначительные поводы, истязала годовалую дочь, систематически нанося малолетнему ребёнку побои», — сказано в сообщении.

Соседка семьи, которая в очередной раз услышала сильный плач, обратилась в полицию. Инспектор ПДН прибыл на место и увидел на теле ребёнка множество побоев.

Девочку изъяли из семьи и отправили в больницу. Ей также окажут психологическую помощь.

В отношении её матери возбуждено уголовное дело.