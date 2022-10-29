В Республике Алтай 19-летнюю девушку осудят за истязание годовалой дочери
Соседка семьи сообщила правоохранителям о том, что маленькую девочку периодически избивают
19-летнюю девушку в Республике Алтай осудят за истязание годовалого ребёнка. Об этом сообщили в региональном СК.
«Следствием установлено, что в период с июля по август 2022 года в республиканской столице обвиняемая, находясь в съёмной квартире, используя малозначительные поводы, истязала годовалую дочь, систематически нанося малолетнему ребёнку побои», — сказано в сообщении.
Соседка семьи, которая в очередной раз услышала сильный плач, обратилась в полицию. Инспектор ПДН прибыл на место и увидел на теле ребёнка множество побоев.
Девочку изъяли из семьи и отправили в больницу. Ей также окажут психологическую помощь.
В отношении её матери возбуждено уголовное дело.