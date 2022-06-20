В Республике Алтай молния убила коня, но пощадила его хозяина

В Республике Алтай пастух едва не погиб от удара молнии. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.

Инцидент произошёл 19 июня. Мужчина пас овец, когда началась гроза. Пастух решил спрятаться под деревом, но не успел дойти. Рядом с ним ударила молния.

Мужчина потерял сознание, а когда пришёл в себя, увидел, что конь, которого он держал за узду, мёртв. Телефон пастуха работал и он сумел позвонить сыну.

Спасатели, прибывшие на место, поняли, что эвакуировать пострадавшего на автомобиле невозможно. На место вызвали вертолёт.

При помощи воздушного транспорта эвакуация прошла успешно.