В Республике Алтай молния убила коня, но пощадила его хозяина
Мужчина после удара потерял сознание, а очнувшись, увидел, что его конь мёртв
20 июня 2022, 14:58, Илья Звягинцев
В Республике Алтай пастух едва не погиб от удара молнии. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.
Инцидент произошёл 19 июня. Мужчина пас овец, когда началась гроза. Пастух решил спрятаться под деревом, но не успел дойти. Рядом с ним ударила молния.
Мужчина потерял сознание, а когда пришёл в себя, увидел, что конь, которого он держал за узду, мёртв. Телефон пастуха работал и он сумел позвонить сыну.
Спасатели, прибывшие на место, поняли, что эвакуировать пострадавшего на автомобиле невозможно. На место вызвали вертолёт.
При помощи воздушного транспорта эвакуация прошла успешно.
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