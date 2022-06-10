В Республике Алтай нашли мародера, который разрушил буддистский религиозный памятник

Сотрудники полиции в Республике Алтай нашли мужчину, который разрушил буддийский памятник вблизи села Боочи в урочище «Ак Кобы». Об этом сообщили в региональном МВД.

Злоумышленником оказался 50-летний житель Онгудайского района. Он пояснил правоохранителям, что в момент совершения преступления был пьян.

По словам задержанного, он взял камень и с помощью него разрушил убежище.

Полицейские возбудили в отношении мужчины уголовное дело по статье «Вандализм».

Ранее сообщалось, что представитель одного из религиозных объединений обратился в полицию и рассказал о разрушенном памятнике.

Буддисты считают, что субурганы обладают магической силой, помогают верующим, посещающим такие места, очиститься от пороков и развить добродетели.