В Республике Алтай подросток угостил друга грибами и стал фигурантом уголовного дела

Грибы, которые он передал своему знакомому, содержали в себе наркотические вещества

14 июня 2022, 12:03, Илья Звягинцев

В Республике Алтай возбудили уголовное дело в отношении 17-летнего подростка. Об этом рассказали в региональном СК.

По версии следствия, в марте 2022 года он угостил своего друга грибами, содержащими в себе наркотические вещества. В растениях обнаружили «псилоцибин и (или) псилоцин, массой в высушенном виде 1,4 грамма».

Уголовное дело с обвинительным заключением направили в прокуратуру.

Ранее сообщалось, что в Барнауле подросток умер после употребления насвая на вписке. Его тело направили на экспертизу, чтобы установить истинные причины смерти.

Барнаульский подросток умер на «вписке» после употребления насвая

Барнаульский подросток умер на «вписке» после употребления насвая

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