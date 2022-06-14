В Республике Алтай подросток угостил друга грибами и стал фигурантом уголовного дела

В Республике Алтай возбудили уголовное дело в отношении 17-летнего подростка. Об этом рассказали в региональном СК.

По версии следствия, в марте 2022 года он угостил своего друга грибами, содержащими в себе наркотические вещества. В растениях обнаружили «псилоцибин и (или) псилоцин, массой в высушенном виде 1,4 грамма».

Уголовное дело с обвинительным заключением направили в прокуратуру.

Ранее сообщалось, что в Барнауле подросток умер после употребления насвая на вписке. Его тело направили на экспертизу, чтобы установить истинные причины смерти.