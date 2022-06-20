В Республике Алтай расследуют дело о потоплении катера в акватории Телецкого озера

В Республике Алтай проводится проверка по факту подтопления судна. Об этом сообщили представители Восточного межрегионального СУТ СК России.

«Предварительно установлено, что 19 июня 2022 года около 16 часов местного времени в акватории озера Телецкое вблизи устья реки Чулышман в Улаганском районе Республики Алтай обнаружено маломерное судно в подтопленном состоянии», — сказано в сообщении.

Проводится проверка по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена».

Следователи устанавливают, что стало причиной подтопления судна.

Ранее сообщалось, что яхта с четырьмя мужчинами на борту затонула в Новосибирском водохранилище. Трое мужчин смогли спастись, но четвёртый погиб. Его тело нашли спасатели.