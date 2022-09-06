В Республике Алтай сельская школа могла сгореть из-за сварки

Следователи организовали проверку по факту пожара в здании Мендур-Сокконской средней общеобразовательной школы в Усть-Канском районе. Об этом сообщает портал «Новости Горного Алтая» со ссылкой на региональный СК.

Пожар произошёл около 17 часов 30 минут 4 сентября. Площадь возгорания составила порядка 1 170 кв. м. Спустя ночь огнеборцам удалось потушить пожар. Пострадавших нет.

Здание школы было рассчитано на 130 детей. На момент пожара учащихся внутри не было.

В день пожара в спортзале вели ремонт труб отопления. Предполагается, что пожар мог начаться из-за нарушения правил безопасности при использовании сварки.

В данный момент для того чтобы дети могли продолжить обучение, рассматривается вариант задействования зданий начальной школы и досугового центра.