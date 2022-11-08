В России цирковой медведь укусил 7-летнего мальчика за плечо
Следователи проводят проверку
8 ноября 2022, 09:30, Никита Черников
Цирковой медведь укусил 7-летнего мальчика за плечо во время фотографирования, рассказали в следственном управлении СК по Амурской области.
Инцидент случился 7 ноября в посёлке Поярково Михайловского района после представления приезжей цирковой труппы. По данному факту назначили доследственную проверку.
«Жизни и здоровью ребёнка в настоящее время ничего не угрожает, после осмотра врачом мальчик отправлен домой», — рассказали в ведомстве.
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