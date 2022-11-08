В России цирковой медведь укусил 7-летнего мальчика за плечо

Цирковой медведь укусил 7-летнего мальчика за плечо во время фотографирования, рассказали в следственном управлении СК по Амурской области.

Инцидент случился 7 ноября в посёлке Поярково Михайловского района после представления приезжей цирковой труппы. По данному факту назначили доследственную проверку.

«Жизни и здоровью ребёнка в настоящее время ничего не угрожает, после осмотра врачом мальчик отправлен домой», — рассказали в ведомстве.

Ранее в Алтайском крае чиновников заставили выплатить подростку компенсацию морального вреда за укус бездомной собаки.