В России не освободят от мобилизации тех, у кого родственники служат в армии Украины

Россиян, у которых есть родственники в рядах Вооружённых сил Украины (ВСУ), не освободят от мобилизации, сообщает государственный портал «Объясняем.рф».

«Наличие родственников за границей, в том числе и военнослужащих, не является основанием для отсрочки от мобилизации», — говорится в сообщении.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. Министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что в вооружённые силы призовут 300 тысяч резервистов.

28 сентября военком Алтайского края Марат Усманов уточнил, сколько жителей Алтайского края собираются мобилизовать. По его словам, Минобороны поставило региону задачу призвать около 1% из числа запасников.