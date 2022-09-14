В России опять будут судить чиновницу, передавшую педофилу девочку

В Смоленской области отменили оправдательный приговор чиновнице, передавшей ребёнка в семью педофила, сообщает SmolNarod.ru.

Трагедия произошла в деревне Агибалово. В 2017 году начальница отдела по образованию администрации Холм-Жирковского района позволила неблагонадёжному семейству взять под опеку четверых детей в возрасте от 6 до 10 лет. В январе 2018 года отчим изнасиловал и убил младшую девочку.

Примечательно, что приёмные родители в заявлениях указали старый адрес проживания, данные о новом доме в опеку не подали, и более того — даже не имели регистрации по месту нового пребывания. В качестве социальных выплат на детей им оформили 32 тысячи рублей ежемесячно.

Как позже призналась старшая девочка, органы опеки семью не контролировали.

«Отчим относился к ней лучше всех, а остальных часто наказывал — кричал, бил ремнём, заставлял приседать „до упаду“ и отжиматься. Или того хуже: поднимал детей в воздух и бил о пол. Мальчика унижал — раздевал догола и ставил в угол, однажды подвесил за шиворот на гвоздь в стене», — отмечает издание.

В июне 2022 года местный райсуд оправдал чиновницу — это вызвало большой общественный резонанс, в итоге районный прокурор направил дело на новое рассмотрение.

Областной суд пришёл к выводу, что чиновница нарушила требования должностной инструкции, Семейного кодекса РФ, а также правил подбора, учёта и подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей.

«Также она проигнорировала данные о личностных качествах семьи, хотя они были весьма красноречивыми. Более того, не удосужилась организовать должные проверки условий проживания детей», — уточняет издание.

Суд отменил оправдательный приговор и направил уголовное дело на новое рассмотрение в ином составе судей. Кстати, главу семейства приговорили к 23 годам лишения свободы — пока что он единственный, кто понёс наказание.