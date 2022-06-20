В России троих налоговиков задержали за продажу данных силовиков
Через посредника они передавали сведения об источниках дохода, счетах и адреса сотрудников силовых структур
Троих сотрудников налоговой службы и их посредника в России задержали за продажу данных о силовиках. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее в ФСБ сообщили о разоблачении группы детективов и налоговиков, которые занимались сбором информации о сотрудниках силовых структур.
Отмечается, что работники налоговой службы собирали сведения об источниках дохода физлиц, счетах, открытых в кредитных организациях, адресах регистрации и имуществе, а также другие данные, составляющие охраняемую законом тайну, для представителей детективного агентства.
«При силовой поддержке Росгвардии проведены обыски, в том числе по месту жительства и на рабочих местах, в ходе которых обнаружены и изъяты мобильные устройства, компьютеры, ноутбуки, документация и иные предметы, представляющие интерес для следствия», — рассказал представитель СК.