В России троих налоговиков задержали за продажу данных силовиков

Троих сотрудников налоговой службы и их посредника в России задержали за продажу данных о силовиках. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее в ФСБ сообщили о разоблачении группы детективов и налоговиков, которые занимались сбором информации о сотрудниках силовых структур.

Отмечается, что работники налоговой службы собирали сведения об источниках дохода физлиц, счетах, открытых в кредитных организациях, адресах регистрации и имуществе, а также другие данные, составляющие охраняемую законом тайну, для представителей детективного агентства.