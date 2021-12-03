В российском городе 13-летний школьник скончался после драки с одноклассником

В Комсомольске-на-Амуре 13-летний школьник умер после драки с одноклассником. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Хабаровскому краю, инцидент случился 3 декабря в стенах образовательного учреждения.

"Комсомольская правда" со ссылкой на источник отмечает, что трагедия произошла в городской школе № 6. Ученики заняли места в классе и один из них начал плевать через ручку в другого. Школьник решил отомстить обидчику и ударил его в висок, после чего тот упал, ударился головой и потерял сознание. В медицинском кабинете до приезда скорой подросток скончался.

Уголовное дело возбудили по статьям "Халатность" и "Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть".

Напомним, 1 декабря в селе Алтайское Алтайского края ученик 10-го класса выстрелил в голову восьмиклассника. Как вскоре выяснилось, всё произошло случайно – подросток стрельнул в дерево и пуля рикошетом попала в другого школьника. Сейчас он лежит в больнице. В произошедшем разбираются следователи.