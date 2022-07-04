В Ростове-на-Дону арестовали создателя сообщества по героизации нацистов
В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 354.1 («Реабилитация нацизма») УК РФ
4 июля 2022, 23:10, Илья Звягинцев
В Ростове-на-Дону задержали создателя сети интернет-сообществ по героизации нацизма. Об этом сообщает ТАСС.
22-летний житель Ростова-на-Дону создал и администрировал сеть сообществ в одной из соцсетей, где героизировал нацистских преступников и предателей из числа казачества. Он также положительно оценивал преступления, совершённые нацформированиями.
Задержанный собирался выехать на территорию Украины для участия в боевых действиях против Вооружённых сил РФ в составе нацбатальонов или территориальной обороны.
В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 354.1 («Реабилитация нацизма») УК РФ.
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