В Рубцовске осудят мужчину за поджог полицейских автомобилей

36-летнего жителя Угловского района обвиняют в поджоге полицейских автомобилей. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, на такой поступок мужчина решился из личной неприязни к правоохранителям.

По данным следователей, в одну из ночей ноября 2021 года пьяный мужчина находился в Рубцовске. На автозаправочной станции он купил бензин и пришёл к месту, где стояли два припаркованных служебных автомобиля — УАЗ и "Газель". Злоумышленник облил их горючим и поджёг. Избежать серьёзного ущерба удалось благодаря полицейским, которые вовремя обнаружили и потушили огонь. Поджигателя им помог задержать проезжавший мимо в этот момент водитель такси.

Обвиняемый признал свою вину, заявив, что решился на поджог из-за неприязни к стражам порядка. Дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ направлено в суд.