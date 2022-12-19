В Рубцовске водитель вылетел на «встречку» и устроил массовое ДТП на узкой дороге

Местные жители предположили, что водителя могло выкинуть из колеи на заснеженной дороге

19 декабря 2022, 10:43, ИА Амител

Женщина пострадала в ДТП с участием трёх автомобилей, сообщает «Инцидент Рубцовск». Авария произошла вечером 18 декабря на улице Комсомольской в районе дома № 262.

«40-летний водитель автомобиля Nissan Qashqai при движении от проспекта Рубцовского в направлении улицы Сельмашской выехал на полосу встречного движения, допустил столкновение со встречным автомобилем Toyota Gaia, который отбросило на стоящую Toyota Vista. 53-летняя пассажирка Toyota Gaia получила различные травмы», — рассказали в Госавтоинспекции.

Местные жители предположили в комментариях, что водителя, скорее, выкинуло из колеи, а не сам он вылетел на встречную полосу.