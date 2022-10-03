В самолёте, летевшем в Новосибирск, неадекватный пассажир зубами рвал ленты, которыми его связали

В новосибирском аэропорту Толмачёво задержали авиадебошира, который нарушал общественный порядок и оскорблял бортпроводников, сообщает управление МВД на транспорте по СФО.



30-летний житель Кемеровской области прилетел в Новосибирск из Южно-Сахалинска.

«Мужчина не реагировал на замечания и просьбы прекратить противоправные действия, в связи с чем работникам авиакомпании пришлось ограничить его передвижение по салону. Сотрудники полиции доставили авиадебошира в дежурную часть», — рассказали в ведомстве.

В отношении сибиряка составили протокол об административном правонарушении за мелкое хулиганство.

Ранее другой авиадебошир в аэропорту Новосибирска избил экипаж самолёта.