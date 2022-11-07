В самолёте, летевшем в Новосибирск, подрались народные артисты Сергей Маковецкий и Людмила Максакова

Громкий скандал произошёл на борту самолёта, летевшего из Москвы в Новосибирск, с участием Сергея Маковецкого и Людмилы Максаковой, пишет «КП-Новосибирск».

О конфликте сообщил в своём Telegram-канале актёр Станислав Садальский. По его словам, конфликт произошёл на пьяную голову.

«В самолёте, летящем на гастроли в Новосибирск, ненавидящие друг друга народные артисты снова сцепились в рукопашной схватке. Под действием спиртного артист в бизнес-классе стал неуправляемым. Максакова пыталась его успокоить, но тщетно», — отметил Садальский.

По его данным, директор театра начал готовить приказ на увольнение Маковецкого.

Садальский добавил, что гастроли Театра Вахтангова на сцене новосибирского «Глобуса» завершились. Артисты показали пятичасовую постановку романа Толстого «Война и мир».