В селе на Алтае люди остались без воды, потому что весь водоносный слой выпили

Жители посёлка Батунный в Заринском районе остались без воды. Как рассказал на своей странице во «ВКонтакте» глава района Валерий Тимирязев, 2 декабря 282 человека лишились ресурса из-за исчерпания водоносного слоя в скважине.

Отмечается, что часть людей — дачники, которые проживают в посёлке только летом.

«На следующий день оперативно был организован подвоз питьевой воды жителям автоцистерной ООО „ЖКУ“. Пока подвоз воды будет осуществляться через день. Маломобильным жителям посёлка волонтёры доставят питьевую бутилированную воду непосредственно домой», — подчеркнул Тимирязев.

На текущей неделе в Батунный приедут эксперты, которые проведут анализы на предмет возможности дальнейшего использования скважины. Если реанимировать её не выйдет, то объект законсервируют, а разрешение на бурение новой придётся запрашивать у краевых властей.