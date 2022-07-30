В сети опубликовали видеозапись жесткой аварии, в которой погибла семья с тремя детьми
«Форд» ехал по трассе, но в какой-то момент свернул на встречную полосу и столкнулся с грузовиком
30 июля 2022, 18:56, Илья Звягинцев
В Краснодарском крае произошла жесткая авария в которой погибла семья с тремя детьми. Видеозапись с моментом столкновения опубликовали в СМИ.
Инцидент произошел 29 июля. Автомобиль «Форд» двигался по трассе и в какой-то момент начал выезжать на встречную полосу. В последний момент водитель иномарки и водитель грузовика попытались избежать столкновения, но не смогли.
Пять человек, которые сидели в иномарке, скончались. По данным «Рен ТВ», в машине находились бабушка, дедушка и трое внуков — 7,11,14 лет.
Правоохранители изучают видеозапись с моментом аварии.
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