В сети опубликовали видеозапись жесткой аварии, в которой погибла семья с тремя детьми

В Краснодарском крае произошла жесткая авария в которой погибла семья с тремя детьми. Видеозапись с моментом столкновения опубликовали в СМИ.

Инцидент произошел 29 июля. Автомобиль «Форд» двигался по трассе и в какой-то момент начал выезжать на встречную полосу. В последний момент водитель иномарки и водитель грузовика попытались избежать столкновения, но не смогли.

Пять человек, которые сидели в иномарке, скончались. По данным «Рен ТВ», в машине находились бабушка, дедушка и трое внуков — 7,11,14 лет.

Правоохранители изучают видеозапись с моментом аварии.