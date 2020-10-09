В Сети появились результаты независимой экспертизы по делу Тесака
По версии специалистов, Максим Марцинкевич не мог самостоятельно нанести себе травмы
Независимая экспертиза по делу Максима Тесака Марцинкевича показала, что он не мог нанести себе травмы самостоятельно. Документ с результатами опубликовал телеканал РЕН ТВ.
Экспертиза проводилась с 2 по 6 октября ООО "Судебно-медицинский эксперт" врачом Еленой Кучиной.
После осмотра тела в гробу, посмертных фотографий и видео осмотра тела родственниками Кучина отметила, что плечевые суставы Марцинкевича были отведены за спину. По ее словам, это свидетельствует о том, что он не мог нанести себе травмы самостоятельно. Также по ее мнению, с теми ранениями, которые есть на теле покойного, он не мог покончить с собой тем способом, который указан в официальной версии.
"Судебно-медицинским экспертом был грубо проигнорирован и нарушен приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ "Об утверждении Порядка организации и производства судебно-медицинских экспертиз в государственных судебно-экспертных учреждениях Российской Федерации от 12 мая 2010 года", – добавила эксперт.