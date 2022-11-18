В Швеции подтвердили, что причиной ЧП на «Северных потоках» была диверсия

Служба безопасности Швеции заявила, что расследование аварии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» подтвердила, что речь идёт о «грубой» диверсии. Об этом сообщает РИА Новости.

В ведомстве подчеркнули, что продолжают расследование. Специалисты уже задокументировали значительные повреждения и изъяли на месте взрывов в Балтийском море некие «посторонние предметы», на которых обнаружили остатки взрывчатых веществ.

Новости

Происшествия Не маленькая трещина: повреждение газопровода «Северный поток» может быть преднамеренным

Напомним, что инцидент на «Северных потоках» в Балтийском море произошёл в конце сентября. По словам президента России Владимира Путина, диверсия была организована «англосаксами».

Глава Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин заявлял, что у страны есть доказательства причастности к диверсиям стран Запада.