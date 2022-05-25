В Сибири 10-летний мальчик случайно застрелил своего сверстника

Десятилетний мальчик в посёлке Стрелка Красноярского края случайно застрелил своего сверстника. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

По предварительным данным, мальчик достал из родительского сейфа карабин, чтобы показать его своему другу, но случайно нажал на спусковой крючок.

От полученного ранения ребёнок скончался.

Правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 224 УК РФ («Небрежное хранение огнестрельного оружия, создавшее условия для его использования другим лицом, если это повлекло смерть человека или иные тяжкие последствия»).

Над делом работают представители прокуратуры и Следственного комитета.