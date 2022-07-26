В Сибири черные косметологи изуродовали лицо модели: «Загнали под кожу огромную канюлю»

Фотомодель и стилист Федор Швец рассказал «КП-Новосибирск», как после неудачной косметологической операции с ним отказались работать фотографы и закрылся путь на подиум.

К косметологу парня отправила подруга, которой он пожаловался, что на фото его лицо кажется крупнее, чем есть на самом деле. Специалиста искали в соцсетях.

«Повелся на красивые фото работ. Принимали меня в обычной квартире две женщины в возрасте: говорили, что у них отличный опыт. Я решился на процедуру — нужно было убрать часть жировой прослойки», — рассказал Федор.

Липосакция на дому обошлась в 20 тысяч рублей. Операцию делали под местной анестезией: парень все слышал и видел.

«Мне загнали под кожу огромную канюлю — из-за нее, как мне потом объяснил хирург, и произошло отслоение кожи и подбородок обвис примерно на сантиметр. Чтобы кожа „приросла“ обратно, я по рекомендации косметолога носил повязку — ничего не помогло. Кожа только отслоилась», — пожаловался Федор.

Парень попытался исправить то, что сделали косметологи, потратив на это около 200 тыс. рублей. К примеру, ставил нити, но они не помогли — кожа на подбородке обвисла еще сильнее.

Накануне новосибирец решился на подтяжку лица. По его словам, врач был в ужасе, когда увидел результат работы черных косметологов. Операция длилась семь часов. В течение полугода лицо должно восстановиться.

Подавать иск к косметологам Федор пока не хочет, но юристы советуют обратиться в суд. Он также рассказал, что после неудачной процедуры ему начали угрожать.