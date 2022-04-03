В Сибири депутат убил свою жену и заявил в полицию о её пропаже
Тело женщины обнаружили 31 марта, после чего в отношении мужчины возбудили уголовное дело
3 апреля 2022, 20:29, Илья Звягинцев
Депутата райсовета Тасеевского района в Красноярском крае подозревают в убийстве своей жены. Об этом сообщили в региональном Следственном комитете.
Следователи считают, что в ходе конфликта между супругами мужчина сначала ударил женщину рукой, а затем взял нож и дважды ударил её в грудь.
Тело жены депутат вывез в лес и закидал ветками, после чего обратился в полицию с заявлением о её пропаже.
31 марта сотрудники полиции обнаружили труп, а в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ.
Депутат признался в содеянном. Его заключили под стражу.
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