В Сибири депутат убил свою жену и заявил в полицию о её пропаже

Депутата райсовета Тасеевского района в Красноярском крае подозревают в убийстве своей жены. Об этом сообщили в региональном Следственном комитете.

Следователи считают, что в ходе конфликта между супругами мужчина сначала ударил женщину рукой, а затем взял нож и дважды ударил её в грудь.

Тело жены депутат вывез в лес и закидал ветками, после чего обратился в полицию с заявлением о её пропаже.

31 марта сотрудники полиции обнаружили труп, а в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ.

Депутат признался в содеянном. Его заключили под стражу.