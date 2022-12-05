В Сибири подростки избили прохожего. Толпу, напугавшую охрану ТЦ, разогнала женщина

В Новосибирске перед торговым центром «Роял Парк» несколько подростков в чёрной одежде и балаклавах избили мужчину, пишет «КП-Новосибирск».

Инцидент произошёл вечером 3 декабря. Как рассказал очевидец, на прохожего напали без причины: «Мужик был пьяный, но ведёт он себя спокойно, не буйный. А школьники часто до него докапываются».

По его словам, остановить подростков пытался и охранник торгового центра, но побоялся идти против толпы. В итоге школьников разогнала женщина.

Как рассказал изданию знакомый подростков, школьники сейчас прячутся и не выходят на связь.

«С одним из тех парней, который больше всего издевался над мужчиной, знаком слабо, но по повадкам я понял, что это он. Сейчас он из соцсетей скрылся, на телефон не отвечает», — отметил парень.

В полиции по факту произошедшего начали проверку.