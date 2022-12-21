В Сибири поезд насмерть сбил мужа и жену, шедших за гирляндой для ёлки

У супругов остался сын, опеку над которым планируют взять родственники

21 декабря 2022, 17:16, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Новосибирской области в городе Обь поезд насмерть сбил 40-летнего мужчину и 34-летнюю женщину, пишет «КП-Новосибирск».

Трагедия случилась ночью 20 декабря. Родственники погибших пояснили, что в тот вечер муж с женой отправились забрать с дачи гирлянду для ёлки.

«Насколько нам известно, она его пыталась увести, и в этот момент их обоих сбил поезд», — рассказали изданию знакомые погибших.

У супругов остался сын, опеку над которым планируют взять родственники.

В Восточном следственном управлении на транспорте СК сообщили, что проводится проверка по факту наезда поезда на двух человек.