В Сибири преподаватель вуза устроил «акцию» со взятками для студентов, приводивших друзей

В Новосибирске преподаватель одного из вузов брал взятки со студентов, проявив весьма «творческий» подход, пишет «КП-Новосибирск».

«Писал студентам в мессенджерах, предлагал перевести деньги за сдачу зачётов или экзаменов. Даже устраивал своеобразные „акции“: предлагал им привести друга, чтобы получить скидку на следующую взятку», — рассказали в региональной прокуратуре.

Всего выявили 30 фактов получения взяток. Сейчас в отношении преподавателя возбудили уголовное дело. Кстати, ответственность грозит не только ему, но и студентам.

«Взяткодатели не несут ответственности в том случае, если они сообщили об этом в органы и содействовали раскрытию преступления. Если же этого не было, то им тоже грозит ответственность. Могут быть даже аннулированы дипломы, полученные нечестным путём. Это может коснуться и тех, кто уже закончил вуз», — пояснили изданию в прокуратуре.