В Сибири школьница сломала спину на уроке физкультуры, когда на неё «прыгнул мальчик»

В новосибирской школе на уроке физкультуры шестиклассница сломала спину. Родственники девочки уверены, что она пострадала из-за одноклассника, но его мама и руководство школы уверяют, что он не виноват. В ситуации разбирались корреспонденты «КП-Новосибирск».

Родственникам девочки позвонила учительница и попросила забрать её из школы. В учебном заведении скорую помощь не вызвали, дали таблетку обезболивающего. Родители сами отвезли ребёнка в медучреждение, там её госпитализировали с предварительным диагнозом «перелом двух позвонков».

В школе не пояснили, что произошло с девочкой. О случившемся родным рассказала сама девочка.

«По её словам, она сидела на матах на полу, перед уроком. А её одноклассник, 12-летний мальчик, подошёл и нарочно прыгнул на неё. Она после его прыжка сложилась пополам. Учитель физкультуры подбежал, помог ей, оказал ребёнку первую помощь», — передала сестра слова школьницы.

Инспекторы ПДН проводят в школе проверки, опросили детей и педагогов. Сестра пообщалась с мамой мальчика, она указала, что тот «дал сдачи, ничего страшного не сделал».

«Сын пояснил, что они бесились перед уроком, баловались. В игре он ударил девочку по ноге, а она смахнула с него очки, подняла их и стала с ними убегать, сын начал догонять. Поймал, играя, схватил за шею, зажал под мышкой, чтобы отобрать очки, а она начала падать. Сын стал заваливаться вместе с девочкой. И упал на неё. Не специально», — рассказала мать мальчика.

В школе мальчик уже написал объяснительную, а с его мамой беседу провела классный руководитель.