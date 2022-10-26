В Сибири школьник с матерью избили инвалида и объяснили это «угрозами надругательства»

В Новосибирске возе супермаркета школьник вместе со своей матерью набросились на инвалида и избили его. Каждая сторона конфликта рассказала «КП-Новосибирск» свою версию и причины потасовки.

Инцидент произошёл 19 октября и попал на видео. На кадрах мальчик тащит за куртку взрослого мужчину, которому на помощь приходят прохожие. В этот момент появляется ещё один человек, как позже выяснилось — мать подростка. В итоге для пострадавшего конфликт завершился окровавленным лицом.

«Врачи диагностировали у меня сотрясение головного мозга. Я написал в полицию заявление, чтобы нападавших наказали. Я инвалид детства, у меня умственная отсталость. А они бьют меня», — рассказал новосибирец.

Он пояснил, что с юности знает родителей мальчика, которые якобы и в детстве словесно издевались над ним, а теперь это продолжает делать их сын.

«Обзывается. Натравливает на меня других детей. Мы договорились встретиться возле магазина и поговорить. Я мало что помню, потому что меня ударили по голове и я потерял сознание на пару минут. Знаю, что этот школьник позвонил своей маме, и она тоже прибежала бить меня вместе с ним. Всё из-за личной неприязни», — рассказал инвалид.

Мать школьника сообщила изданию, что агрессия исходила именно от мужчины, который якобы постоянно преследовал мальчика и угрожал ему.

«Писал моему сыну, что надругается над ним. Он постоянно караулил моего сына возле школы. И в тот день он снова караулил сына, пошёл за ним, и уже возле магазина произошла драка. Сын позвонил мне за помощью, и я пришла», — отметила женщина.

Она тоже указала, что произошедшим занимается полиция. Однако не совсем понятно, почему женщина ранее не обратилась к правоохранителям, если давно знала, что мужчина преследует мальчика и угрожает надругаться над ним, и лишь после избиения раскрыла такие подробности.