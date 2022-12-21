В Сибири учителя воскресной школы отправили в тюрьму за пропаганду терроризма

Учителя воскресной школы в Красноярске отправили в колонию за пропаганду терроризма. Об этом сообщает ТАСС.

Мужчину признали виновным по части 1.1 статьи 205.1 («Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение террористической деятельности») и части 2 статьи 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности») УК РФ.

Как рассказали в УФСБ, мужчина преподавал мусульманское право в воскресной школе и склонял прихожан к участию в боевых действиях на территории Сирии на стороне боевиков.

Также в социальных сетях он распространял информацию, которая оправдывает действия запрещённой в России террористической организации.

Преподавателя приговорили к десяти годам колонии строгого режима.