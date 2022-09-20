В Сибири вымогатели сожгли посевы бизнесмена

Правоохранители в Омске задержали банду вымогателей, которые сожгли посевы в Новосибирской области. Об этом рассказали в региональном МВД.

Пять человек ворвались в офис бизнесмена в августе 2022 года и потребовали от него 20 миллионов рублей, угрожая насилием и порчей имущества.

Не получив желаемого, они приехали в Омск, арендовали квартиру, купили «Жигули», камуфляжные костюмы и канистру топлива.

Злоумышленники уехали в Новосибирскую область, где находятся поля, принадлежащие бизнесмену. Они хотели сжечь технику, но не нашли её и сожгли посевы.

Всех вымогателей задержали и поместили под стражу. В отношении них возбудили уголовное дело.