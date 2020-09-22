В Сибири задержали руководителя религиозной организации

Их подозревают сразу в нескольких преступлениях

22 сентября 2020, 20:13, Илья Звягинцев

В Красноярском крае правоохранители пресекли незаконную деятельность религиозной организации "Церковь последнего завета". Ее руководители применяли психологическое насилие к последователям, сообщили в Следственном комитете РФ. 

"Расследуется уголовное дело по факту незаконной деятельности курагинской местной религиозной организации "Церковь последнего завета", – говорится в сообщении. 

Следствие предполагает, что руководители организации привлекали денежные средства последователей, а также применяли к ним психологическое насилие. Некоторым пострадавшим нанесен тяжкий вред здоровью.

Меру пресечения задержанным изберут в Новосибирске.

Главу религиозной секты на Урале задержали после ритуального убийства ребенка

Главу религиозной секты на Урале задержали после ритуального убийства ребенка

Комментарии
    Новости партнеров