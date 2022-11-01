В сибирской части подрались контрактники с мобилизованными. Среди драчунов замечены алтайские

В Кемеровской области произошла массовая драка на базе 74-й отдельной мотострелковой бригады, расположенной в Югре, сообщает «Сибмедиа».

«Как пишут местные паблики, контрактники возмутились пьянством мобилизованных и решили „проучить“ последних. В телеграм-каналах также расходится версия о том, что контрактники якобы хотели забрать у мобилизованных экипировку и мобильные телефоны», — отмечает издание.

На кадрах видно, как люди падают на землю после ударов, а потом мужчин уносят в сторону. Автор записи говорит на видео, что некоторых заматывают скотчем.

Как уточняет Muksun.fm со ссылкой на комментарии в соцсетях, на базе находились мобилизованные из нескольких регионов.

«С бухими так и надо. Они засрали всю казарму за месяц! Алтай, Иркутск, пили, не просыхая, пока мы жили в палатках и стояли весь день на холоде», — отметили в комментариях.

На данный момент нет официальных заявлений по инциденту в Кемеровской области.