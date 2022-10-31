В сибирской школе две девочки подрались, распылили «перцовку» и сломали раковину

В Новосибирске в одной из школ произошла драка между двумя девочками — восьмиклассницей и семиклассницей, пишет «КП-Новосибирск».

Инцидент произошёл 27 октября в школе, в которой обе девочки не учатся, — они туда приходят пообщаться со знакомыми ребятами. Незадолго до драки подруги поругались, рассказала изданию одна из учениц школы.

«Всё началось с того, что Диана* обозвала Машу* и её маму. Маша молчать не стала. После этого между девочками началась вражда. Диана даже обещала, что зальёт Машу перцовкой», — отметила ученица.

В итоге так и произошло. Драка случилась на улице, где и пошёл в ход перцовый баллончик, который принесла Диана. Раствор попал Маше в глаза, её ребята увели в школу.

«Но Диана на этом не успокоилась. Она вела себя очень агрессивно. Пнула ногой раковину, расположенную в коридоре школы. От удара куски раковины разлетелись в разные стороны», — рассказала ученица.

После этого в учебное заведение приехала полиция. Теперь в школе задаются вопросом, почему на территорию пропускали Диану, которая славилась буйным нравом, курила, пила и хамила учителям.

В новосибирском Минобразования отметили, что в курсе случившегося и «держат ситуацию на контроле».

* Имена героинь публикации изменены.

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