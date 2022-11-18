В Сингапуре несколько мужчин усыпляли своих жён и отдавали их другим для сексуальных утех

В Сингапуре осудили группу мужчин, которые усыпляли своих жён и насиловали их. Об этом сообщает The Straits Times.

Несколько задержанных, имена которых в карточке дела обозначены буквами, с 2010 по 2017 год при помощи снотворного усыпляли своих жён, после чего передавали их друг другу или другим мужчинам, которые насиловали спящих женщин. Происходящее мужчины снимали на камеру, а затем распространяли записи в интернете.

Супруга одного из задержанных нашла эротические снимки со своим участием, после чего обратилась в полицию.

Члены преступной группы получили от 13,5 до 20 лет тюрьмы. В отношении одного из них окончательный приговор ещё не вынесен.