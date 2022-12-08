В СК рассказали о коррупции в оборонно-промышленном комплексе
За 10 месяцев 2022 года в суды поступило более 8,7 тысячи коррупционных дел
8 декабря 2022, 09:56, Илья Звягинцев
Глава СК РФ Александр Бастрыкин рассказал о коррупции в оборонно-промышленном комплексе России. Его слова передаёт РИА Новости.
«По материалам, собранным следователями, привлечено к уголовной ответственности 60 должностных лиц, совершивших коррупционные преступления в оборонно-промышленном комплексе, и 250 — в сфере госконтрактов и госзакупок, в том числе 27 — при реализации государственного оборонного заказа», — сказал Бастрыкин.
Он также добавил, что с начала 2022 года в суды поступило 8,7 тысячи коррупционных дел, что на 10% больше, чем в прошлом году.
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