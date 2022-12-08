В СК рассказали о коррупции в оборонно-промышленном комплексе

Глава СК РФ Александр Бастрыкин рассказал о коррупции в оборонно-промышленном комплексе России. Его слова передаёт РИА Новости.

«По материалам, собранным следователями, привлечено к уголовной ответственности 60 должностных лиц, совершивших коррупционные преступления в оборонно-промышленном комплексе, и 250 — в сфере госконтрактов и госзакупок, в том числе 27 — при реализации государственного оборонного заказа», — сказал Бастрыкин.

Он также добавил, что с начала 2022 года в суды поступило 8,7 тысячи коррупционных дел, что на 10% больше, чем в прошлом году.