В СК рассказали подробности уголовного дела бийского туркластера

Одно из уголовных дел по реализации проекта туркластера «Золотые ворота» касается чиновников бийской администрации, пишет «Банкфакс» со ссылкой на СУ СКР по Алтайскому краю.

Дело завели по ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

При этом подозреваемых и обвиняемых пока нет. Обстоятельства возбуждения дела не уточняются.

Ранее региональная Счётная палата выявила нарушения в «Золотых воротах», которые должны были заработать ещё в 2018 году.

Глава ведомства Виктор Миненок отмечал, что при проверке там обнаружили хищения муниципального имущества, которое было приобретено почти на 20 млн рублей, возбуждены два уголовных дела.