В сквере на Алтае хулиганы поломали кованые дизайнерские качели

В Камне-на-Оби неизвестные сломали качели, установленные год назад, пишут «Каменские известия».

«Началось. Может, в Камне-на-Оби вообще ничего не делать?» — интересуются в сообщении.

Качели в Камне-на-Оби / Фото: vk.com/izvestiy_kamen / Наталья Литвинова

В комментариях отметили, что качели «отломились, потому что перетёрлось от времени».

«От времени? Им всего год. А вот то, что толпами на ней качаются, сама видела», — ответила местная жительница.

Также подчеркнули, что если на качели сядут пять или шесть человек, то цепь явно не выдержит: «Нужно уважать труд других и бережно относиться к тому, что делают».