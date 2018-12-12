В Страсбурге неизвестный застрелил трех человек

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Три человека стали жертвами стрельбы на рождественской ярмарке в городе Страсбург. Об этом в среду заявил глава МВД Франции Кристоф Кастанер, пишет ТАСС.

По словам министра, злоумышленник "посеял террор" с 19:50 в трех точках города. В результате погибли три человека, еще 12 пострадали.

По словам Кастанера, в поисках преступника задействованы 350 стражей порядка.