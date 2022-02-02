В Свердловской области девушка убила девятимесячного сына и попыталась покалечить себя

Жительницу Свердловской области 2001 года рождения подозревают в убийстве девятимесячного сына. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный СК.

В полицию с сообщением о совершённом преступлении обратилась бабушка убитого мальчика. Сообщается, что девушка не состояла в официальном браке и сожительствовала с судимым мужчиной, который работал скотником.

В ночь на 2 февраля мать убила своего девятимесячного ребёнка, а когда осознала тяжесть поступка, попыталась покалечить себя. Её доставили в больницу, где она находится под присмотром врачей.

Следствие будет ходатайствовать об аресте подозреваемой.