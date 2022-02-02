В Свердловской области девушка убила девятимесячного сына и попыталась покалечить себя
В полицию с сообщением о происшествии обратилась бабушка убитого мальчика
2 февраля 2022, 12:41
Жительницу Свердловской области 2001 года рождения подозревают в убийстве девятимесячного сына. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный СК.
В полицию с сообщением о совершённом преступлении обратилась бабушка убитого мальчика. Сообщается, что девушка не состояла в официальном браке и сожительствовала с судимым мужчиной, который работал скотником.
В ночь на 2 февраля мать убила своего девятимесячного ребёнка, а когда осознала тяжесть поступка, попыталась покалечить себя. Её доставили в больницу, где она находится под присмотром врачей.
Следствие будет ходатайствовать об аресте подозреваемой.
Комментарии
Новости партнеров