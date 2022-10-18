В Свердловской области два подростка сожгли пожилую женщину

Следственный комитет по Свердловской области возбудил уголовное дело из-за убийства пожилой женщины с особой жестокостью. Как сообщает ТАСС, двое подростков подожгли пенсионерку, после чего она умерла.

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, вечером 16 октября, когда 16-летний и 12-летний подростки гуляли, они увидели пожилую женщину, достали из пакета бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью, облили пенсионерку и при помощи спички подожгли.

Сейчас решается вопрос об избрании в отношении старшего из несовершеннолетних меры пресечения.