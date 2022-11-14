В Турции заявили о задержании человека, заложившего бомбу в Стамбуле
Первоначальные данные указывают на то, что за взрывом стоят Рабочая партия Курдистана (РПК) и курдские Отряды народной самообороны (YPG)
14 ноября 2022, 15:57, Илья Звягинцев
Глава МВД Турции Сулейман Сойлу сообщил о задержании человека, оставившего бомбу в Стамбуле. Соответствующее заявление сделал Сойлу в эфире телеканала TRT World.
«Человек, оставивший бомбу, задержан», — сказал чиновник.
Первоначальные данные указывают на то, что за взрывом стоят Рабочая партия Курдистана (РПК) и курдские Отряды народной самообороны (YPG).
Эти организации в Турции признаны террористическими.
Напомним, что в результате взрыва в Стамбуле погибли шесть человек. Десятки человек пострадали.
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