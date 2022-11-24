В Тюменской области мужчина случайно застрелил девятилетнего сына на охоте

В Тюменской области мужчина застрелил своего ребёнка во время охоты, перепутав его с животным. Об этом сообщает РЕН ТВ.

«По данному факту СУ СК по Тюменской области возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ. Следователи проводят комплекс следственных действий, назначены экспертизы, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — заявили в Следственном комитете изданию 72.ru.

По информации Telegram-канала «112», 40-летний мужчина пошёл пострелять вместе с ребёнком в деревне Малиново. В какой-то момент он заметил движение в лесу и выстрелил из охотничьего ружья ТОЗ-91. А когда подошёл поближе, то обнаружил мальчика с огнестрельным ранением головы и без сознания. Спасти его не удалось — пострадавший скончался до приезда врачей скорой помощи.

Отца отпустили под подписку о невыезде. Отмечается, что родители ребёнка характеризуются положительно, а в семье воспитывается ещё шестилетний мальчик.