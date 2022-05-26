В Ульяновске школьника до смерти избили за громкие разговоры в трамвае
Мальчика толкнули, после чего он ударился головой о поручень и потерял сознание
26 мая 2022, 16:54, Илья Звягинцев
В Ульяновске мужчины до смерти избили подростка за громкие разговоры в трамвае. Об этом сообщает «КП».
Подросток очень громко разговаривал и использовал нецензурные выражения, что не устроило пожилого мужчину. Он стал делать школьнику замечания, а ещё двое мужчин присоединились к нему.
В ходе конфликта мужчина толкнул мальчика, в результате чего ребёнок ударился головой о поручень и потерял сознание.
Другие пассажиры пытались спасти пострадавшего и делали ему искусственное дыхание до приезда врачей, однако ребёнок скончался.
В это время мужчины сбежали из общественного транспорта.
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