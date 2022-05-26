В Ульяновске школьника до смерти избили за громкие разговоры в трамвае

В Ульяновске мужчины до смерти избили подростка за громкие разговоры в трамвае. Об этом сообщает «КП».

Подросток очень громко разговаривал и использовал нецензурные выражения, что не устроило пожилого мужчину. Он стал делать школьнику замечания, а ещё двое мужчин присоединились к нему.

В ходе конфликта мужчина толкнул мальчика, в результате чего ребёнок ударился головой о поручень и потерял сознание.

Другие пассажиры пытались спасти пострадавшего и делали ему искусственное дыхание до приезда врачей, однако ребёнок скончался.

В это время мужчины сбежали из общественного транспорта.