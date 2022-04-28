В Волгограде школьника поставили на учет в полиции за дискредетацию ВС РФ

Полиция поставила на профилактический учет 11-летнего мальчика из Камышина Волгоградской области за дискредитацию российской армии в соцсетях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местный отдел МВД.

Как пояснили в полиции, мальчик распространял в соцсетях информацию, которая направлена на «дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан».

Отмечается, что полиция Камышина провела оперативное мероприятие под названием «Твой выбор» чтобы предотвратить вовлечение подростков в противоправную деятельность. Для этого в двух школах города прошли встречи с полицейскими, где с учениками 7-х и 8-х классов беседы о патриотизме и здоровом образе жизни.

Новости

Общество Алтайское СМИ оштрафовали на 300 тысяч рублей за призывы к санкциям против России

Напомним, что ранее Горно-Алтайский городской суд признал виновным ООО «ИД Листок» в призывах к санкциям против России и назначил изданию 300 тысяч рублей штрафа. При этом ранее ИД «Листок» привлекался к ответственности за несколько статей, которые дискредитируют российскую армию. Тогда юридическое лицо получило штраф в размере 300 тысяч рублей, а его директор — 100 тысяч рублей.