В Волгограде задержали подростка, который готовил теракт в школе

ФСБ задержала 15-летнего жителя Волгограда, который готовил нападение на школу с взрывным устройством и "коктейлями Молотова". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ведомства.

Кроме бутылок с зажигательной смесью и компонентов взрывчатки, у него нашли рукописи с инструкциями по изготовлению самодельных бомб и вооруженным нападениям на школы.

В отношении задержанного СУ СКР по Волгоградской области возбудило уголовное дело по факту незаконного изготовления взрывчатки. На данный момент также решается вопрос о возбуждении дела по ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 105 УК РФ "Подготовка к убийству двух и более лиц".