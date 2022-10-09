В Якутии мобилизованный пытался спуститься из окна по веревке из покрывал и разбился

В Якутии мобилизованный насмерть разбился, выпав из окна на пункте сбора. Об этом сообщает РИА Новости.

Информация о происшествии появилась в социальных сетях. Сообщалось, что мужчина связал верёвку из покрывал, чтобы спуститься со второго этажа, но у него не получилось.

Источник в правоохранительных органах подтвердил информацию о происшествии.

В данный момент проводится проверка.