В Якутии мобилизованный пытался спуститься из окна по веревке из покрывал и разбился

Мобилизованный решил покинуть расположение и попытался сделать это при помощи подручных средств

9 октября 2022, 12:13, Илья Звягинцев

В Якутии мобилизованный насмерть разбился, выпав из окна на пункте сбора. Об этом сообщает РИА Новости.

Информация о происшествии появилась в социальных сетях. Сообщалось, что мужчина связал верёвку из покрывал, чтобы спуститься со второго этажа, но у него не получилось.

Источник в правоохранительных органах подтвердил информацию о происшествии.

В данный момент проводится проверка.

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