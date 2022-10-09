В Якутии мобилизованный пытался спуститься из окна по веревке из покрывал и разбился
Мобилизованный решил покинуть расположение и попытался сделать это при помощи подручных средств
9 октября 2022, 12:13, Илья Звягинцев
В Якутии мобилизованный насмерть разбился, выпав из окна на пункте сбора. Об этом сообщает РИА Новости.
Информация о происшествии появилась в социальных сетях. Сообщалось, что мужчина связал верёвку из покрывал, чтобы спуститься со второго этажа, но у него не получилось.
Источник в правоохранительных органах подтвердил информацию о происшествии.
В данный момент проводится проверка.
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