В Якутии под воду ушел город из-за прорыва дамбы
Паводок вызван обильными дождями
13 июля 2022, 11:35, Никита Черников
В Якутии из-за прорыва дамбы затопило все улицы и придворовые территории в городе Верхоянск, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на администрацию Верхоянского района.
Из-за угрозы аварий на ЛЭП и подстанции в половине домов и соцобъектов приостановили подачу электроэнергии.
В республиканском оперштабе уточнили, подтоплено 54 приусадебных участка.
«Паводок, вызванный обильными дождями, идет вниз по течению. Сегодня начало затапливать город Верхоянск. Кроме, того уровни воды повышены в селе Борунук. Через 1,5 — 2 суток вода должна уйти ниже по течению реки Яны», — уточнили в оперштабе
Ранее из-за паводка были подтоплены и другие населенные пункты муниципалитета. В районе действует режим ЧС.
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