В Якутии под воду ушел город из-за прорыва дамбы

В Якутии из-за прорыва дамбы затопило все улицы и придворовые территории в городе Верхоянск, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на администрацию Верхоянского района.

Из-за угрозы аварий на ЛЭП и подстанции в половине домов и соцобъектов приостановили подачу электроэнергии.

В республиканском оперштабе уточнили, подтоплено 54 приусадебных участка.

«Паводок, вызванный обильными дождями, идет вниз по течению. Сегодня начало затапливать город Верхоянск. Кроме, того уровни воды повышены в селе Борунук. Через 1,5 — 2 суток вода должна уйти ниже по течению реки Яны», — уточнили в оперштабе

Ранее из-за паводка были подтоплены и другие населенные пункты муниципалитета. В районе действует режим ЧС.