Велосипедист сбил пятилетнего мальчика в Барнауле

В Барнауле велосипедист сбил пятилетнего ребенка. Как сообщает ОГИБДД по Барнаулу, 1 июня в 15:10 на проспекте Ленина в районе дома № 114, неизвестный наехал на мальчика. В результате происшествия несовершеннолетний получил травмы.

Полиция разыскивает велосипедиста. Приметы: на вид 15 лет, был одет в светлую футболку, темные брюки, был с рюкзаком.

Граждан, располагающих какой-либо информацией по данному происшествию просьба сообщить по тел. ГИБДД: 393-605, 393-544, 391-090 либо обратится по адресу: г. Барнаул, ул. 10-я Западная, 5, кабинет № 106.