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Вертолет «Алтайских авиалиний» с 22 пассажирами получил повреждения при взлёте в Томской области

Обстоятельства и причины происшествия уточняются

14 декабря 2022, 16:32

В среду, 14 декабря, на посадочной площадке Пашня в Каргосокском районе Томской области вертолёт Ми-8Т авиакомпании «Алтайские авиалинии» получил повреждение хвостовой части при взлёте. Как сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, воздушное судно осуществляло вахтовую перевозку по маршруту Пашня — Верхне-Салатское.

По предварительной информации, в момент инцидента на борту находились 22 пассажира и три члена экипажа. Воздушное судно от полёта отстранено, пассажиры доставлены в пункт назначения другим вертолётом.

Обстоятельства и причины происшествия уточняются, томской и барнаульской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полётов.

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