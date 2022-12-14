Вертолет «Алтайских авиалиний» с 22 пассажирами получил повреждения при взлёте в Томской области

В среду, 14 декабря, на посадочной площадке Пашня в Каргосокском районе Томской области вертолёт Ми-8Т авиакомпании «Алтайские авиалинии» получил повреждение хвостовой части при взлёте. Как сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, воздушное судно осуществляло вахтовую перевозку по маршруту Пашня — Верхне-Салатское.

По предварительной информации, в момент инцидента на борту находились 22 пассажира и три члена экипажа. Воздушное судно от полёта отстранено, пассажиры доставлены в пункт назначения другим вертолётом.

Обстоятельства и причины происшествия уточняются, томской и барнаульской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полётов.